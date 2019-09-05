Москва, , 16:45 — REGNUM Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России уличило ФГБУ «Канал имени Москвы» в нарушении антимонопольного законодательства. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ФАС.

Антимонопольный орган установил, что бюджетное учреждение установило монопольно высокие тарифы на атлас Единой глубоководной системы Европейской части Российской Федерации (том 2, издание 2017 года). При этом документ является обязательным для навигации судовладельцев по водным путям от Москва до городов Череповец и Тверь, а исключительное право на его учреждение и издание обладает «Канал имени Москвы».

По версии столичного УФАС, ФГУП используя, своё положение, установило стоимость атласа на необоснованно высоком уровне. Тем самым были нарушены права судовладельцев. На основании этого бюджетному учреждению выдали предписание с требованием прекратить нарушение антимонопольного законодательства.

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