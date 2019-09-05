Краснодар, , 16:30 — REGNUM 760,8 млн рублей составят выплаты по государственным облигациям Краснодарского края в 2019 году, сообщила пресс-служба края 5 сентября.

Как напомнил заместитель губернатора Игорь Галась, на Московской бирже в июне 2018 года были размещены гособлигации региона на 10 млрд рублей, номинальная стоимость облигации составляет тысячу рублей. Ставка купонного дохода, выплачиваемого ежеквартально, составляет 7,63% годовых. Срок обращения облигаций составляет семь лет. Выплата дохода в сентябре по пятому купонному периоду составила 190,2 млн рублей, а всего по итогам этого года выплаты ожидаются в сумме 760,8 млн рублей.

Также в обращении находятся государственные облигации, выпущенные в 2017 году, со ставкой дохода в 8,6% годовых. В августе выплаты составили 214,4 млн рублей. По словам вице-губернатора, в ноябре 2019 года регион разместит очередной выпуск государственных облигаций Краснодарского края.