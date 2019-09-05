Душанбе, , 16:28 — REGNUM Темпы роста инвестиций в экономику Таджикистана за десять лет (с 2007—2017 гг.) снизились. К таким выводам пришли авторы доклада Всемирного банка «Содействие потенциалу роста Таджикистана». Общий объём финансовых вливаний за указанный период составлял лишь 18,4% от ВВП Таджикистана, а это в свою очередь довольно низкий показатель среди стран, относящихся к той же группе доходов

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Специалисты банка также отметили, что большая часть инвестиций представлена государственными вложениями. Следовательно, государственный капитал составляет большую долю ВВП страны. При этом уровень частных капиталовложений составил около 3−4% ВВП. Это может привести к тому, что созданный государственный капитал используется в недостаточно полной мере, а правительство не может создать необходимое для быстрорастущего населения страны количество рабочих мест.

По мнению таджикских экспертов, в начале 2000-х годов зарубежные инвесторы проявляли больший интерес к Таджикистану. В настоящее время для реализации инвестиционных проектов Таджикистан использует не прямые инвестиции, а кредитные и грантовые средства. В результате внешний долг страны увеличивается довольно быстро — 2,9 млрд долларов на начало второго полугодия 2019 года или 307 долларов на каждого таджикистанца. Всё это негативно отражается на государственном бюджете.