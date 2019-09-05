Москва, , 16:24 — REGNUM Потребительские цены в России в августе 2019 года снизились в среднем на 0,2%. Такие данные приводит 5 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Следует отметить, что месячная дефляция в стране зафиксирована впервые с сентября 2017 года.

В июле инфляция составила 0,2% после нулевого показателя в июне. За период сначала текущего года инфляция составила 2,4%, а в годовом выражении замедлилась до 4,3% после 4,6% в июле.

Согласно данным Росстата, в августепродовольственные товары подешевели в среднем на 0,9%, непродовольственные товары подорожали на 0,2%, услуги стали дороже на 0,2%.

В течение месяца в 63 российских регионах потребительские товары и услуги подешевели на 0,1−0,8%. Наибольшее снижение (главным образом, за счёт удешевления продовольственных товаров) отмечено в Тверской области — на 0,8%, Чувашии и Тульской области — на 0,7%.

Одновременно с этим в девять регионах наблюдался прирост цен на товары и услуги. Наиболее заметный — в Хабаровском крае (на 0,4%), в связи с повышением тарифов на услуги на 0,6%.

В Москве цены за месяц снизились на 0,2%, в Санкт-Петербурге — на 0,6% (с начала года — выросли на 2,7% и 2,4% соответственно).