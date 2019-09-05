Вильнюс, , 16:19 — REGNUM Две из четырёх правящих партий в Литве — социал-трудовики и Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) — не согласны с предложением правительства Литвы отказаться от планов с 1 января 2020 года поднять детские пособия до 60 евро, а не как было запланировано ранее до 70 евро, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 5 сентября.

Об этом председатели этих партий заявили после совещания у премьера Литвы Саулюса Сквернялиса. Лидер социал-трудовиков Гедиминас Киркилас заявил, что правительство обязано придерживаться в этой части данных обещаний, а председатель ИАПЛ-СХС Вальдемар Томашевски настаивает, что по 70 евро ежемесячно необходимо платить всем детям до 18 лет, а детям из многодетных семей и семьям с детьми-инвалидами по 100 евро ежемесячно каждому ребёнку. При этом Томашевски уверяет, что недостающие деньги можно получить, обложив 0,4% налогом банковские активы, что принесёт в казну дополнительные 100 млн евро.

Глава самой крупной партии в правящей коалиции — председатель Союза крестьян и зелёных Литвы Рамунас Карбаускис — пока сохраняет нейтралитет. Он заявляет, что идут дискуссии и никакие решения ещё не приняты. Тем временем председатель четвёртой правящей фракции — «Порядок и справедливость» — Витаутас Кумблявичюс уверен, что детские пособия стоит повысить только до 60 евро, поскольку предварительные подсчёты указывают, что бюджет Литвы окажется на 600 млн евро меньше, нежели планировалось ранее.

Отметим, что президент Литвы Гитанас Науседа ранее дополнительные средства в бюджете, правда на повышение пенсий, а не ради детских пособий, предлагал изыскать не повышая резко для населения необлагаемый налогом минимум от зарплат и сократив дотации фермерам на топливо. Последнее предложение лидер социал-трудовиков Киркилас уже назвал нереализуемым, поскольку электорат главной правящей партии как раз сельские жители, которые не дадут принять такое решение.

Об обложении дополнительным налогом банков Науседа публично не высказывался. Отметим, что до избрания президентом он работал в крупнейшей скандинавской финансовой группе компаний, банке SEB.

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