Москва, , 16:07 — REGNUM Котировки нефти марки Brent 5 сентября торгуются выше $60 за баррель. Основным драйвером роста стали заявления министра энергетики РФ Александра Новака о том, что Россия в сентябре начнет снижение добычи до обговоренного сделкой ОПЕК+ уровня, а также новые санкции в отношении Ирана, введенные 4 сентября Вашингтоном, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

Также участники рынка учитывают тот факт, что Вашингтон и Пекин договорились возобновить переговоры в октябре 2019 года.

«Основное внимание игроков будет направлено на публикуемые данные о запасах сырой нефти от минэнерго США, которые появятся 5 сентября в 18:00 по мск. Экономисты прогнозируют очередное сокращение запасов в хранилищах (-2,4М), тем самым давая нефтяным быкам повод наращивать объемы покупок», — отметил эксперт.

Однако техническая картина указывает на то, что цены уже учитывают все положительные фундаментальные факторы и котировки достигли сильного трендового сопротивления.

«Трейдеры также понимают, что Китай и США имеют сильные разногласия по ключевым вопросам в торговом противостоянии. И нет никаких сигналов к решению данного конфликта на ближайшей неделе.

Учитывая все вышесказанное, наиболее вероятный сценарий развития событий — это движение нефтяных котировок в диапазоне $58,50−60,20 за бочку нефти», — считает Будаев.

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