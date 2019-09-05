Грозный, , 16:03 — REGNUM В Чечне начался сбор винограда и яблок. По оценке специалистов минсельхоза, он должен порадовать сельхозпроизводителей. Так, прогнозы на урожай винограда говорят от том, что в Наурском и Шелковском районах урожай составит более 1,5 тыс. тонн. Это на 4% больше, чем в 2018 году, сообщили ИА REGNUM 5 сентября в пресс-службе главы субъекта.

Наиболее популярными сортами в Чечне являются «Молдова», «Августин» и «Подарок магарача», рассказал директор департамента виноградарства и садоводства, земельных и имущественных отношений минсельхоза Хас-Магомед Садулаев. По данным ведомства, всего в Чечне отдано под виноградники 1880 гектаров, из них плодоносящих — 892 гектара.

Что касается урожая яблок, то и здесь прогнозы аграриев позитивные. Двенадцать садоводческих хозяйств Чечни планируют собрать более 10 тыс. тонн фруктов.

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