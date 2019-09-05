Москва, , 15:57 — REGNUM Санкции по определению разорительны для обеих сторон — и для России, и для ЕС — на то они и санкции. Другое дело, что европейцы не рассматривают сугубо экономические аспекты их, а считают идеологической линией фронта, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский, комментируя заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«То есть, надо это признать и не пытаться европейцам указывать на экономические потери.

Конечно, при дальнейшем снижении ключевой ставки ЕЦБ, болезненном Brexit и вообще политически неспокойной обстановке в Европе со все более явственно признаках рецессии в старом свете, замедление германской экономики в условиях торговых войн — Европе как никогда раньше нужны новые рынки сбыта, и всегда традиционно одним из естественных и важных рынков это была Россия.

Кроме того, Россия один из немногих крупных рынков, который пока что предлагает неплохую доходность на инвестиции.

Всё это, конечно, в значительной мере перечеркнуто санкциями, но, повторюсь, экономический и финансовый аспект в санкциях с точки зрения ЕС — не главное», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что продление антироссийских санкций станет экономическим ударом по самим странам ЕС.

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