Владивосток, , 15:50 — REGNUM Правительство Нижегородской области рассматривает возможность освободить территорию кремля в Нижнем Новгороде от размещения органов государственной власти. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин в кулуарах Восточного экономического форума.

По его словам, таким образом может появиться множество выставочных пространств. В частности, подготовлено несколько проектов, в том числе по использованию здания Дома Советов, который является одним из «лучших памятников конструктивизма». Его можно использовать как площадку для выставки работ художников советского времени.

«Этот проект, как и все подобные, находится только в стадии рассмотрения, при принятии каких-либо решений в перспективе потребуется тщательное экспертное и общественное обсуждение», — цитирует главу региона ТАСС.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время на территории кремля располагаются Законодательное собрание региона, администрация области и нижегородская мэрия.

Кроме того, на территории кремля с 2008 года ведется строительство «Дома правительства», где в итоге планируется собрать чиновников различных министерств из разных зданий. Всего долгострой рассчитан на размещение около 1,2 тыс. госслужащих.