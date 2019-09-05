Москва, , 16:00 — REGNUM В августе 2019 года московские банки снизили ставки по кредитам. Соответствующие данные приведены на официальном сайте Центрального банка (ЦБ) России.

Так, средняя ставка по займу на срок один день составила 7,13% годовых, хотя ещё месяцем ранее показатель составлял 7,32%. Для кредитов на срок от двух до семи дней годовая ставка в период с июля по август 2019 года снизилась с 7,36% до 6,92%. В случае если срок займа от восьми до 30 дней средняя ставка в августе составляла 7,07% против 7,41 в июле.

Что касается более долгосрочных кредитов на срок от 31 до 90 дней, то средний процент ставки по ним в августе составил 7,34%, что на 0,34% меньше показателей июля. Отметим, что согласно данным Центробанка август на данный момент является месяцем с самыми низкими процентными ставками в московских банках с начала 2019 года.

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