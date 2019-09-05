Екатеринбург, , 16:00 — REGNUM Екатеринбургский бюджет пока наполняется быстрее, чем тратится. Об этом сообщает «Новый день».

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Во время отчёта мэрии перед бюджетной комиссией гордумы начальник городского департамента финансов Анна Турунцева заявила, что за первую половину 2019 года город получил 45% доходов от годового плана (20,7 млрд рублей), а потратил лишь 36,9% из запланированных средств (18,3 млрд рублей).

Причина проста: значительная часть расходов касается ремонтов и реконструкций, а эти работы будут оплачены в третьем и четвёртом кварталах 2019 года.

Напомним, в Екатеринбурге с трудом удалось согласовать корректировку бюджета на 2019 год. Её приняли только со второй попытки из-за несогласия депутатов с рядом проектов, на которые предлагалось выделить деньги — на музей тружеников тыла, муниципальные видеостудию и газеты.

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