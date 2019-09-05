Белгород, 5 сентября 2019, 15:26 — REGNUM Компании из Белгородской области заинтересовали шейха Мансура ибн Зайд Аль Нахайяна, члена правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби и заместителя премьер-министра Объединённых Арабских Эмиратов. Как сообщили 5 сентября в пресс-службе регионального департамента экономического развития, правитель, который является владельцем футбольного клуба Manchester City, посетил выставку EuroTierMiddleEast 2019 в столице государства Абу-Даби, где ознакомился со стендом Центра поддержки экспорта Белгородской области.

Компании из Белгородской области заинтересовали шейха
Компании из Белгородской области заинтересовали шейха
Департамент экономического развития Белгородской области
«Шейха заинтересовали компании Белгородской области. Он лично пообщался с представителями наших компаний и пожелал успехов в работе на новых рынках», — уточнили в пресс-службе.

Выставка проходила со 2 по 4 сентября 2019 года. Белгородскую область в ОАЭ представляли ООО «Белфармаком», ООО «НТЦ Био» и ООО «Агрови».