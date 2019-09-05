Ульяновск, , 15:05 — REGNUM В Ульяновской области по делу о банкротстве ООО «Жилищно-коммунальная и строительно-ремонтная управляющая компания «Управдом» (ЖКИСР УК «Управдом») подаётся заявление о привлечении шести человек к субсидиарной ответственности, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Конкурсный управляющий ЖКИСР УК «Управдом» уведомил, что подал в Арбитражный суд Ульяновской области заявление о привлечении к солидарной субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника по обязательствам общества. Заявление подано в отношении шести человек.

«Размер ответственности в соответствии с заявлением — 10 697 560,28 рублей», — говорится в сообщении.

Управляющая компания была признана банкротом решением Арбитражного суда Ульяновской области от 12 марта 2019 года (резолютивная часть от 05.03.2019), открыто конкурсное производство. Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 16 сентября 2019 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Жилищно-коммунальная и строительно-ремонтная управляющая компания «Управдом» (ЖКИСР УК «Управдом») зарегистрирована в 2006 году с уставным капиталом в 10 тыс. рублей в Ульяновске. Учредителями числятся Ирек Алимов (доля 80%) и Светлана Алимова (20%).