Дербент, Дагестан, , 15:05 — REGNUM В Дагестанском городе Дербенте могут начать выпускать электромобили. Их производство планируют наладить на заводе «Дагдизель». Первый электромобиль должен сойти с конвейера завода «Дагдизель» в мае 2020 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Вопрос создания новых транспортных средств был обсужден 4 сентября главой городского округа Дербент Хизри Абакаровым с генеральным и исполнительным директорами АО «Завод «Дагдизель» Владимиром Дудчаком и Султанахмедом Асалиевым.

По словам градоначальника, электромобили необходимы городу в целях развития туризма. Они должны обеспечивать передвижение по исторической части Дербента и к местам расположения основных достопримечательностей, чтобы разгрузить в летний сезон город от перегруженности улиц автотранспортом.

«Для нас главное — чтобы на этом зарабатывали именно дагестанцы, следовательно, производством должна заниматься дагестанская компания. Я уже был на заводе «Дагдизель», мне понравились ваши инженерные идеи и то, как налажена работа, поэтому мы выбрали вас», — цитирует Хизри Абакарова пресс-служба администрации Дербента.

В ходе встречи было решено организовать конкурс на дизайн будущего электромобиля и выбрать победителя путем открытого голосования. Кроме того, необходимо будет решить вопросы строительства станций для подзарядки электромобилей.