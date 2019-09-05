Кострома, , 15:04 — REGNUM Минстрой России высоко оценил опыт Костромской области в применении энергосберегающих технологий в многоквартирных домах, — сообщает пресс-служба губернатора региона.

Эти технологии планируется внедрять и в других регионах страны. Главные пункты костромского опыта — утепление, регулирование и строгий учет. На сегодняшний день в области насчитывается 70 домов с утепленными фасадами, в 100 многоквартирных домах установлены автоматизированные системы климатического регулирования.

Эти меры экономят треть тепловой энергии, что снижает расходы на коммунальные услуги. В комплексе с современными термостатами и счетчиками учета потребления ресурсов, экономия составляет почти 50%.

Наряду с Костромской областью Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ отметило Смоленскую, Липецкую области, Приморский край и Республику Адыгея, где также уже несколько лет применяются энергосберегающие технологии в многоквартирных домах.