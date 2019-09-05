Москва, , 14:59 — REGNUM Правительство РФ не станет уменьшать продолжительность рабочей недели, считает вице-президент Конфедерации труда РФ, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 5 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

«Четырёхдневная рабочая неделя — это маниловщина со стороны правительства, — сказал Шеин. — Это из разряда «здесь бы выкопать пруд, поставить скамейку и перекинуть мост». И потом ничего не делать десятилетиями. Объективно, конечно, сокращение продолжительности рабочей недели нужно. Потому что современная экономика не нуждается в таком количестве рабочих рук. Поэтому надо снижать пенсионный возраст и снижать продолжительность рабочей недели. Но правительство, которое подняло пенсионный возраст, конечно, никакую продолжительность рабочей недели снижать не будет. Мы уже видели заявления господина Орешкина о том, что надо подождать, когда в РФ вырастет производительность труда. То есть надо подождать никогда, и когда оно наступит, тогда правительство РФ будет принимать решение».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр труда и социальной защиты населения России Максим Топилин заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю — процесс долгий и в течение ближайших лет решён не будет. В качестве примера Топилин привёл переход с шестидневной рабочей недели на пятидневную, который произошёл в 60-х годах XX века в СССР.

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