Тюмень, , 14:55 — REGNUM В Тюменской области 5 сентября 2019 года открыт завод по переработке картофеля. Здесь будут производить чипсы в атмосферной упаковке, картофель бланшированный, пастеризованный, печёный и смешанный с овощами либо с мясом в вакуумной упаковке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Завод по переработке картофеля ООО «Агрофирма «КРиММ» на 30 тыс. тонн в Упорово — это первый завод подобного типа в России, отмечают в правительстве региона. Предприятие строилось с 2017 года. Объём инвестиций составил более 1,1 млрд рублей. Создано 51 рабочее место.

На открытии завода присутствовал заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев. Он отметил, что новое предприятие показывает «безусловно революционный и прорывной подход» в переработке плодовоовощной продукции.