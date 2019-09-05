Владивосток, , 14:54 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев подписали соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан в рамках Восточного экономического форума, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Документ предусматривает презентационные сессии Нижегородской области на ежегодных зарубежных мероприятиях Росконгресса, а также продвижение региона на основных конгрессно-выставочных мероприятиях России: Петербургском международном экономическом форуме, Восточном экономическом форуме, Российском инвестиционном форуме, Международном арктическом форуме, Российской энергетической неделе.

Никитин напомнил, что только в 2019 году на площадках Росконгресса область заключила более 20 соглашений, в рамках части которых уже началась реализация проектов. По его мнению, новое соглашение сделает сотрудничество региона и инвесторов более эффективным.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году, говорится на официальном портале организации. Цель создания Фонда — содействие развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Также Росконгресс обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.