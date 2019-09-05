Москва, 5 сентября 2019, 14:50 — REGNUM Трудовой кодекс РФ — это один факторов, провоцирующих рост теневой занятости, считает вице-президент Конфедерации труда РФ, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 5 сентября корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, число безработных в России в июле 2019 года выросло на 0,9%, а в годовом выражении — сократилось на 6,6%.
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