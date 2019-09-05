Москва, 5 сентября 2019, 14:49 — REGNUM В РФ доля людей, работающих в секторе «чёрной» и «серой» занятости, непропорционально высока для европейской страны, считает вице-президент Конфедерации труда РФ, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 5 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ, согласно данным Росстата, во втором квартале 2019 года число граждан, занятых в неформальном секторе, по сравнению с предыдущим кварталом увеличилось до 1,5 млн и достигло 15,25 млн человек.
При этом Шеин подчеркнул, что доля людей, работающих в «чёрном» и «сером» сегменте, очень велика и непропорционально высока для европейской страны. Аналогичную ситуацию, по словам депутата, можно увидеть только в Боснии и Герцеговине и в Албании, в то время как доля неофициальной занятости во Франции и Германии не превышает 10%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, распространённым РБК, доля жителей РФ, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.