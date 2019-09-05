Астрахань, , 14:38 — REGNUM В Астрахани в отношении директора строительной компании возбуждено уголовное дело по факту незаконного привлечения денег граждан для долевого строительства. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Один из застройщиков, нарушая законодательство, без разрешения на строительство привлёк средства дольщиков для возведения дома — более пяти миллионов рублей.

Нарушения выявила проверка, организованная прокуратурой Кировского района. В отношении директора фирмы возбудили уголовное дело по статье «Привлечение денежных средств в особо крупном размере для строительства в нарушение установленных законом требований». Расследование находится на особом контроле прокуратуры.