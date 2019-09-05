Москва, , 14:43 — REGNUM Депутаты Госдумы получили поддержку правительства в вопросе получения государственной пенсии раньше наступления пенсионного возраста — в нижнюю палату парламента поступил положительный отзыв правительства на законопроект. Об этом журналистам заявил один из авторов инициативы, член комитета Госдумы по финрынку Дмитрий Скриванов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября.

Речь идет о депутатском законопроекте, который разрешает гражданам РФ получать негосударственную пенсию в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин. С 1 января 2019 года в РФ вступил в силу закон о изменении параметров пенсионного законодательства, который вводит планомерное повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Депутаты предложили сохранить за гражданами возможность получать негосударственную премию «по старым правилам».

«Законопроект нацелен на улучшение благосостояния людей предпенсионного возраста, для которых выплаты из НПФ в течение пяти лет до выхода на государственную пенсию станут хорошим подспорьем и дополнением к зарплате», — заявил Скриванов.

Он напомнил, что нормы законопроекта также коснутся инвалидов, работников Крайнего Севера и других лиц, имеющих право на досрочное получение страховых пенсий из Пенсионного фонда РФ. Так, негосударственную пенсию они также смогут получать на пять лет раньше основной.

Кроме того, инициатива также направлена на то, чтобы исключить наличие страхового стажа из оснований для получения выплат из НПФ. Как отмечает Скриванов, такие нормы будут стимулировать самозанятых граждан и лиц, имеющих иждивенцев и наемных работников, накапливать будущую пенсию.

«Наша задача — создать правовой механизм, при котором у трудящегося человека в нашей стране всегда будет законное право и комплекс доступных, прозрачных и понятных ему способов встретить старость уверенно, спокойно и благополучно», — подчеркнул Скриванов.

По его словам, депутаты планируют рассмотреть законопроект в ходе осенней сессии Госдумы.