Нур-Султан, , 14:35 — REGNUM По итогам января—августа 2019 года нефтеперерабатывающие заводы Казахстана переработали 11,2 млн тонн нефти, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 5 сентября заявил министр энергетики республики Канат Бозумбаев на расширенном совещании по вопросам развития нефтегазовой отрасли, сообщает агентство «КазТАГ».

По его словам, производство бензина за отчетный период выросло на 14,3%, дизельного топлива — на 9,6%, авиатоплива — на 212%. Министр отметил, что увеличение производства топливо повлияло на снижение цен на бензин.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость бензина в Казахстане по итогам января—августа 2019 года снизилась на 4,5%. Дизельное топливо и сжиженный газ в баллонах подешевел на 0,9%.

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