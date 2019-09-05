Ижевск, , 14:34 — REGNUM Правительство Удмуртии оценивает возможности передачи в концессию республиканского онкодиспансера. Об этом сообщила зампред правительства региона Анастасия Муталенко.

Она уточнила, что в России есть крупные инвесторы, которые специализируются на медицинских проектах и имеют в этой сфере большой опыт, именно они выступают с предложениями.

«Все находится в стадии обсуждения, инвестор считает, смотрит. Мы еще не оценивали его условия, какие они, нет финансовой модели, поэтому говорить еще точно рано», — цитирует зампреда правительства «Коммерсантъ-Ижевск».

В то же время, по мнению заместителя председателя постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Госсовета Удмуртии Фарида Юнусова, тема «онкологии» должна полностью контролироваться государством. При этом он не исключает, что концессия приведет к удорожанию онкологического лечения, а бюджет республики его полноценно не покрывает.

Как сообщало ИА REGNUM, годом ранее АО «Русатом Хэлскеа» (интегратор госкорпорации «Росатом» в области радиационных технологий в медицине) и правительство Иркутской области подписали концессионное соглашение о создании и эксплуатации радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в Иркутске. Предполагается, что основная часть медицинских услуг жителям Иркутской области будет оказываться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи за счет средств фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Общая стоимость радиологического корпуса оценивается около 5,1 миллиардов рублей. Создание объекта и его запуск в эксплуатацию стороны планируют завершить укоренными темпами к середине 2022 года.