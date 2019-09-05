Димитровград, Ульяновская область, , 14:33 — REGNUM В городе Димитровграде Ульяновской области запущен пилотный проект, предусматривающий бесплатный проезд для школьников. Детям выдали именную карту с лимитом в 50 поездов в месяц, сообщает администрация города.

Димитровградским школьникам выдаётся именная проездная карта для бесплатного проезда в общественном транспорте. Карта даёт право на 50 льготных поездок в месяц, расходы перевозчикам будут возмещаться за фактически оказанные услуги.

По последним данным, документы на получение школьного проездного подали родители 7 тыс. учащихся. В первый учебный день картой воспользовались 1567 школьников. Всего в городе — более 12 тыс. школьников.

Напомним, ранее в Димитровграде разразился скандал: кондуктор автобус довела до слёз и не выпускала из транспорта восьмилетнюю девочку, которая потеряла деньги и не могла оплатить проезда. После этого власти заявили о введении права бесплатного проезда в общественном транспорте для школьников.

Отметим, что Димитровград является вторым по численности населением городом в Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вопрос качества пассажирских перевозок был обсужден в правительстве. Губернатор Сергей Морозов констатировал, что ситуация с обслуживанием пассажиров «вызывает справедливые нарекания у жителей» региона, обозначив ряд задач по ужесточению контроля на рынке пассажирских перевозок.

Всего в регионе насчитывается 2600 транспортных средств, которые занимаются пассажирскими перевозками, включая трамваи и троллейбусы.

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