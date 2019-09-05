Сеул, , 14:33 — REGNUM Несколько южнокорейских автомобилестроительных компаний отзовут около 26 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Согласно опубликованным данным, южнокорейская компания KIA Motors отзовет 14 357 автомобилей марки K5 и 5 729 автомобилей марки K7 из-за производственных дефектов. В частности автомобили модели K5 подлежат отзыву из-за проблем с педалей тормоза, а модели K7 — из-за перебоев работы инжектора.

КомпанияSsangYong отзовет 4 494 автомобиля модели Tivoli из-за проблем с зажиганием и 51 автомобиль модели Korando из-за неправильной работы системы контроля давления в шинах.

Компания Ford Sales Service Korea отзовет 1002 транспортных средства, импортированных и проданных на территории страны. В частности, отзыву подлежат 213 автомобилей Ford Fusion и 789 автомобилей Lincoln MKZ из-за проблем с ремнем безопасности.