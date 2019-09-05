Киев, , 14:37 — REGNUM Национальный банк Украины объявил об очередном снижении учетной ставки. По решению регулятора, с 6 сентября она составит 16,5% вместо нынешних 17%, передает корреспондент ИА REGNUM.

Нацбанк Украины снижает учетную ставку третий раз с начала года, каждый раз уменьшая ее на 0,5%.

Отдельно банк подчеркивает, что решение снизить ключевую ставку было принято несмотря на то, что в июле-августе уровень инфляции на Украине был выше, чем прогнозировалось.

В конце августа глава Нацбанка Украины Яков Смолий пообещал, что регулятор радикально снизитучетную ставку — до 9% в 2020 году и до 8% — в 2021-м, но только если будут «соответствующие экономические условия». В частности, отметил он, инфляция за это время должна достичь 5%.

Также Смолий допускал плавное снижение учетной ставки и в этом году, признав, что высокая учетная ставка является «болезненным моментом, сдерживающим кредитование реального сектора экономики».