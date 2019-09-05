Красногорск, , 14:32 — REGNUM Для сельхозпредприятий и фермерских хозяйств Подмосковья на зиму 2019−2020 года заготовили 854 тыс. тонн грубых и 721 тыс. тонн сочных кормов. Об этом 5 сентября сообщается на портале правительство региона.

Как заявил глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, в ходе заготовки сена в регионе скошено 166 тыс. га сеянных и естественных трав. По сравнению с показателями 2018 года в области скошено на 21 тыс. тонн грубых кормов больше, чем в 2019 году. В ряде сельхозпредприятий региона заготовка кормов уже завершена.

«Заготовлено 854 тысячи тонн грубых кормов, что на 21 тысячу тонн больше, чем в прошлом году. И также заготовлено 721 тысяча тонн сочных кормов», — отметил Разин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Московской области продолжается кампания по сбору урожая. На данный момент убрано 82% от общей площади зерновых и зернобобовых культур, намолочено 329,2 тыс. тонн зерна.

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