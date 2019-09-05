Москва, , 14:27 — REGNUM Продажи южнокорейской марки KIA в России упали по итогам августа 2019 года на 1,7% по сравнению с августом 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За август было продано 18 351 авто KIA. Кроме того, за период с января по август 2019 года на российском авторынке было реализовано 148 766 машин KIA — это всего на 0,1% превышает прошлогодний показатель продаж.

Среди автомобилей иностранных марок KIA занимает первое место по продажам в России. А вот по объему всего российского авторынка южнокорейская марка занимает второе место. При этом KIA намного обходит по числу проданных автомобилей на российском рынке другой южнокорейский бренд — Hyundai. Эта марка заняла третье место по продажам на авторынке России с показателем в 14 062 проданных автомобиля, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Напомним, что лидерство на авторынке России удерживает АвтоВАЗ, чьи продажи в августе 2019 года составили 30 012 автомобилей Lada (+4,5%).

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