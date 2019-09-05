Иваново, , 14:21 — REGNUM Экономический и социальный потенциал Ивановской области глава региона Станислав Воскресенский представил на российско-японском круглом столе во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума, сообщила пресс-служба Ивановского облправительства 5 сентября.

Глава региона рассказал об отраслях, которые могут оказаться перспективными для сотрудничества Ивановской области и японского бизнеса. Так, он напомнил, что ивановская область остаётся лидером в лёгкой промышленности — 85% российского хлопчатобумажного текстиля производится именно здесь, в том числе и на предприятиях с иностранным участием

«Сейчас мы ведем переговоры с японским производителем», — добавил губернатор.

Также Воскресенский рассказал о том, что в ивановской области работает крупнейшее в России предприятие по производству автомобильных кранов, одна из крупнейших компаний по производству парашютов, предприятие-поставщик ковшей для японской компании «Комацу». По словам губернатора, компания «Стандартпласт», производитель шумоизоляции для автомобилей, поставляет свою продукцию в 64 страны, в том числе и в Японию — для Nissan, а в настоящее время ведутся переговоры с Toyota.

Добавим, по итогам 2018 года объем товарооборота Ивановской области с Японией составил более 2,6 млн долларов США.