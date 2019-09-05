Москва, , 14:07 — REGNUM Постановка вопроса о том, кто в уже сложившемся деловом, политическом и военном партнёрстве «Россия-Китай» является «старшим братом», а кто — «младшим», некорректна, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Во-первых, потому, что каждая из великих держав имеет свои сильные стороны: Китай — крупнейшую в мире и при этом высокотехнологичную экономику и миллиардное население, а Россия — крупнейшие в мире запасы углеводородов и высокоразвитый ВПК. И у каждой из двух держав есть чем поделиться с партнёром.

Само понятие «братской страны», на мой взгляд, является чисто советским, и в наши дни уже себя изжило. Есть мнение, что этот термин был введён в оборот Иосифом Сталиным, который в рецензии на сценарий так и не снятого фильма об Украине периода коллективизации указал автору сценария, знаменитому режиссёру и сценаристу Александру Довженко, что Россия для Украины не оккупант, а братская республика, и что все республики, входящие в СССР, во время Великой Отечественной войны, как братья, сражались против общего врага.

Обратим внимание, что в этом контексте речь шла о «братских» отношениях не суверенных государств, а союзных республик, входящих в единую федерацию — Советский Союз. То есть фактически под этим подразумевались отношения между регионами одной страны, а не отношения государств.

В наши дни термин «братская страна» употреблялся преимущественно главами соседних с Россией государств, чаще Белоруссии и реже Украины, когда им было нужно получить от России скидку на газ. Но нужно ли России такого рода «газовое братство»? Ответ очевиден — не нужно, особенно если какая-либо из этих стран откровенно становится сателлитом США, которые нам точно не братья, а скидку на газ по-прежнему не против иметь.

Китай будет на первых порах получать газ по газопроводу «Сила Сибири» с большой скидкой, однако, это не значит, что он объявил себя «братской страной» России. Просто у Китая, как у покупателя российского газа, есть свои интересы, у России, как у поставщика газа, тоже.

Однако газовая сфера может стать основой для укрепления экономических связей России и Китая и в других отраслях. Ни одна из великих держав не согласится на роль ни младшего, ни старшего брата другой, отношения могут развиваться и развиваются на основе равноправного партнёрства и диалога», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что разговор в терминах «старший брат» о России и Китае неуместен.

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