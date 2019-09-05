Барнаул, , 14:05 — REGNUM Засушливое лето самым благоприятным образом сказалось на вызревании арбузов в Алтайском крае. Как сообщает сегодня, 5 сентября, официальный сайт региона, урожайность бахчёвых в текущем аграрном сезоне составляет 161 центнер с гектара.

Алтайские аграрии уже собрали 1840 тонн арбузов с площади в 114 гектаров (при общей площади сева 265 гектаров).

Как уже сообщало ИА REGNUM, по посевным площадям бахчевых культур в России лидирует Оренбуржье. Там площадь, занимаемая продовольственными бахчевыми культурами, составила 46,3 тыс. га, тогда как в Волгоградской области посеяно бахчевых в 2019 году 8,1 тыс. га, в Астраханской — 32,4 тыс. га.

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