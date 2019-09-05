Ереван, , 14:03 — REGNUM По итогам первой половины 2019 года объем иностранных инвестиций в Армению составил 705 млрд драмов ($1,48 млрд), что на 26% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 5 сентября сообщает издание «Арменпресс» со ссылкой на статистический комитет республики.

По данным ведомства, поток прямых иностранных инвестиций за отчетный период увеличился на 20%, до 152 млрд драмов ($319 млн). Вместе с тем, чистые потоки прямых иностранных инвестиций сократились до 7,7 млрд драмов ($16,2 млн). Крупнейшими инвесторами в Армении являются Россия, Германия, Италия и Нидерланды.

Напомним, по итогам первой половины 2019 года ВВП Армении вырос на 5%, до 2,596 трлн драмов ($5,45 млрд по курсу на 20 августа). Отмечается, что оживление в экономике связано с сезонными факторами — рост в строительстве и сельском хозяйстве.

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