Бишкек, , 13:53 — REGNUM В январе — августе 2019 года из республиканского бюджета профинансировано по статье «стимулирующие гранты» 195 проектов в регионах Киргизии на общую сумму более 222,2 млн сомов (211,6 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

При этом по состоянию на 1 сентября в полном объеме завершен только один проект.

Больше всего денег получила Джалал-Абадская область — свыше 50,6 млн сомов (48,2 млн рублей) на реализацию 41 социального проекта.

Затем следуют Ошская область — более 41,4 млн сомов (39,4 млн рублей) на 36 проектов, Чуйская область — 33,5 млн сомов (31,9 млн рублей) на 32 проекта и Иссык-Кульская область — 31 млн сомов (29,5 млн рублей) на 31 проект.

Несколько меньше средств государство выделило для Нарынской области 28 898,2 млн сомов (млн рублей) на 21 проект и Баткенской области — 21 409,1 млн сомов (млн рублей) на 22 проекта. Замыкает список Таласская область, получившая лишь 15 353,1 млн сомов (млн рублей) на 12 соцпроектов.

Самые крупные суммы будут потрачены на проекты, связанные со школами — более 57,3 млн сомов (54,5 млн рублей), с объектами инженерно-коммуникационной инфраструктуры — 54,7 млн сомов (52,1 млн рублей) и с детскими садами — более 41,7 млн сомов (39,7 млн рублей).

Также выделены стимулирующие гранты на объекты спортивного назначения — 26,6 млн сомов (25,3 млн рублей), на объекты культурного значения — более 23,2 млн сомов (22,1 млн рублей), на объекты административного значения — 10,8 млн сомов (около 10,3 млн рублей) и на объекты здравоохранения — более 7 838,1 млн сомов (около 7,4 млн рублей).