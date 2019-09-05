Москва, , 13:38 — REGNUM Санкционная политика и риторика стран по отношению друг к другу в разрезе всей мировой политики будет сохраняться еще достаточно долгое время. Это связано в первую очередь с процессом формирования новых отношений среди стран с точки зрения международного разделения труда, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В.Плеханова Екатерина Новикова, комментируя возможное продление санкций ЕС в отношении России.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Становится очевидным, что существующая экономика массового потребления будет претерпевать значительные изменения в ближайшее время.

Но ни одна из стран не хотела бы быть первой на очереди в проведении по сути опытного тестирования по формированию новой системы взаимоотношений экономических агентов между собой.

Количество накопленных долгов, снижение экономической активности, внедрение новых технологий, всё это вносит определенный хаос на международном рынке.

В связи с этим, ведущие страны мира, пытаясь обезопасить свои рынки, проводят санкционную политику по отношению к другим наиболее перспективным рынкам. А России нужно осуществлять свою внутреннюю и внешнюю политику, учитывая данную специфику», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что продление антироссийских санкций станет экономическим ударом по самим странам Европейского союза.

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