Воронеж, , 13:18 — REGNUM 10,5 млн рублей взыскали воронежские судебные приставы с Грибановского машиностроительного завода, сообщила 5 сентября пресс-служба УФССП по региону.

Решение о взыскании долгов по заработной плате в пользу сотрудников предприятия ранее вынес суд. Добровольно долг выплачен не был, и судебные приставы приступили к принудительному исполнению решения суда.

В общей сложности в отношении ООО «Грибановский машиностроительный завод» было возбуждено 285 исполнительных производств о взыскании заработной платы. Деньги в счет долга, на сумму в 10,5 млн рублей, нашлись на счетах предприятия, откуда их и взыскали приставы.

Всего долги по заработной плате Грибановского машиностроительного завода с марта 2019 год достигли 26 млн рублей. В конце августа СУ СКР по региону возбудил уголовное дело о невыплате зарплаты на предприятии.