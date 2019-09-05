Ташкент, , 13:08 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) «Нукус», сообщает 5 сентября издание Kun. uz со ссылкой на министерство юстиции республики.

В рамках документа СЭЗ «Нукус-фарм» преобразована в СЭЗ «Нукус». Вместе с тем, за всеми субъектами сохраняется предусмотренные льготы и преференции без прохождения дополнительных процедур.

Основной задачей СЭЗ «Нукус» является привлечение прямых иностранных и отечественных инвестиций для производство импортозамещающей продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании свободной экономической зоны на территории всей Навоийской области республики.