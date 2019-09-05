Москва, , 13:06 — REGNUM В последнее время глобальный рынок нефти стал абсолютно не предсказуемым. Базовый сценарий стабилизации цен на нефть, который был применен странами ОПЕК, практически сведен к нулю из-за тупиковой торговой войны между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Цены на нефть с начала недели начали падение, на фоне нового раунда тарифов, введенных Трампом на китайские товары, а также сокращения в производственном PMI Китая и новостях о том, что производство ОПЕК увеличилось в августе», — отметил эксперт.

Однако цены вернулись обратно 4 сентября утром, когда сланцевая нефть марки WTI выросла более чем на 4% в результате позитивной экономической активности в секторе услуг Китая. Раньше цены на нефть имели предсказуемые сезонные колебания.

Они выросли весной, так как нефтетрейдеры ожидали высокого спроса на летние каникулы. Как только спрос достиг пика, цены упали осенью и зимой. Сейчас такой сезонности на глобальном нефтяном рынке наблюдать не приходится.

«5 сентября будет опубликована важная информацию от Информационного агентства энергетики (EIA) по запасам сырой нефти, которая повлияет в моменте на нефтяные котировки. Но позитив в плане геополитики может нивелировать публикуемые данные и отыграть ситуацию в свою сторону.

Малейший намек на ослабление торгового конфликта позволит ценам на нефть осуществить прорыв $61,50 за баррель и достигнуть $62 для нефти марки Brent, а нефть марки WTI может прорваться выше $57,87 за баррель. В противном случае следует ожидать в среднем падение почти 1,8% по обеим маркам нефти», — предположил Гасанов.

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