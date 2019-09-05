Екатеринбург, , 13:01 — REGNUM В Свердловской области на реализацию проекта «Чистый воздух» в 2019—2024 годах выделят 2,35 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики корреспонденту ИА REGNUM.

В частности в Нижнем Тагиле планируется установить автоматизированную станцию по контролю за состоянием воздуха. Также в рамках экологической программы планируется на 18,5% снижения вредных промышленных выбросов в атмосферу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области за последние годы значительно снизилось количество промышленных выбросов и сброс отработанных сточных вод. С 2014 года их стало меньше на 16%.

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