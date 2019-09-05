Владивосток, , 13:00 — REGNUM Запуск в серийное производство нового среднего вертолета Ка-62 может состояться до конца 2019 года, заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба холдинга.

Ускорить сроки производства российской винтокрылой машины позволит соглашение о сотрудничестве, подписанное холдингом «Вертолеты России» и корпорацией «ВЭБ.РФ» в рамках Восточного экономического форума — 2019.

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«Рассчитываем получить базовый сертификат на Ка-62 в 2020 году, но с учетом интереса, проявляемого к машине, мы планируем начать ее серийное производство уже в этом году», — сказал Богинский.

Ка-62 — гражданский многоцелевой вертолет, разработанный ОАО «Камов». Воздушное судно имеет максимальную взлетную массу до 6,5 тонн, и может перевозить 15 пассажиров на расстояния до 600 км, а также грузы внутри кабины и на внешней подвеске. Отличительной чертой вертолёта Ка-62 является одновинтовая схема с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения, который применен на вертолетах впервые в России.

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