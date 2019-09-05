Улан-Удэ, , 12:58 — REGNUM На полях Восточного экономического форума подписано соглашение между банком ВТБ и Озёрной горнорудной компанией. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии, в подписании принял участие глава республики Алексей Цыденов.

Соглашение касается строительства Озёрного горно-обогатительного комбината на базе Озерного полиметаллического месторождения в Еравнинском районе Бурятии. Этот проект, по словам Цыденова, является долгожданным для региона.

«Новый инвестор уже завершил проектирование, приступает к горно-капитальным работам и проводит мобилизацию оборудования подрядных компаний на месторождении», — заявил он.

Согласно условиям соглашения, проект ГОКа мощностью в 8 млн тонн переработанной руды в год пожет получить кредит на сумму 70 млрд рублей. Строительство планируется начать в 2020 году, а выход предприятия на полную мощность — в 2024-м.

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