Вильнюс, , 12:57 — REGNUM Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас в рамках экономического форума в польской Крынице провёл переговоры со своим польским коллегой Кшиштофом Тхужевским, на которых были подтверждены сроки начала физического строительства газопровода GIPL, соединяющего две страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечает пресс-служба литовского ведомства, министр подтвердил готовность к началу строительства осенью 2019 года. Длина газопровода составит 508 км., а завершение проекта намечено на конец 2021 года.

Другой темой переговоров стал выход стран Прибалтики из постсоветской энергосистемы БРЭЛЛ и синхронизация с системами континентальной Европы. Выход из БРЭЛЛ будет осуществляться в том числе через Польшу. Для этого реализуется проект Harmony Link.