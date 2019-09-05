Симферополь, 5 сентября 2019, 12:53 — REGNUM Несмотря на завершение календарного лета, в симферопольском аэропорту сохраняется высокий трафик пассажиров. Об этом 5 сентября заявил генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года аэропорт Симферополья обслужил почти 28 тысяч рейсов и 3,7 миллионов пассажиров. Пик пассажиропотока был достигнут 10 августа — более 34 тысяч человек в сутки.
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