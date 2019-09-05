Владивосток, , 12:37 — REGNUM Министерство природы России намерено до конца 2019 года заключить с Китаем соглашение о восстановлении вырубленных насаждений в Сибири и на Дальнем Востоке, заявил глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

Иван Шишкин. Молодые сосны

«Мы в части восстановления леса и создания селекционно-семеноводческих комплексов на территории РФ, в том числе с привлечением китайских инвестиций, в этом году, я думаю, первое соглашение уже будем подписывать», — сказал министр в интервью РБК.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин завил, что в России может быть введен запрет на вывоз леса в Китай в случае, если Пекин не займется решением проблемы незаконных рубок леса его гражданами в России, на что надежды нет.

В МИД КНР заявили, что правительство Китая поддерживает усилия России, направленные на упорядочивание развития лесной промышленности и сотрудничество в культивировании леса.

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