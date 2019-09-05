Ереван, , 12:18 — REGNUM Правительство Армении одобрило проект изменений в соглашение «О более конкурентоспособной и разнообразной помощи частному сектору», в рамках которого США предоставляет финансовую помощь республике, сообщает 5 сентября издание «АрмИнфо».

Во время заседания правительства министр экономического развития и инвестиций Армении Тигран Хачатрян отметил, что финансовую помощь предлагается увеличить на $3,7 млн, до $84,4 млн. Министр добавил, что американские деньги планируется направить на развитие экономики и социального сектора.

Напомним, 8 мая 2019 года в министерстве экономического развития и инвестиций Армении между правительствами республики и США подписано соглашение о выделении Еревану гранта в размере $7,45 млн.

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