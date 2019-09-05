Село Ворсино, Калужская область, 5 сентября 2019, 12:57 — REGNUM Соглашение о создании нового механизма экспорта российского продовольствия в Китай было подписано на V Восточном экономическом форуме представителями Российского экспортного центра, компаний — «РЖД Логистика», «Фрейт Вилладж Калуга Север» и «Славтранс-ис». Согласно документу, отныне значительно будут сокращены сроки доставки товаров на китайский рынок благодаря ускоренным рефрижераторным контейнерным поездам («Агроэкспрессов»).

На калужской железнодорожной станции Ворсино
На калужской железнодорожной станции Ворсино
Admoblkaluga.ru

Как сообщили 5 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, отправление в китайский город Чэнду провинции Сычуань будет вестись из двух крупных терминально-складских комплексов: станции Ворсино в Калужской области и со станции подмосковного Селятино. Нововведение планируется начать с двух поездов в неделю, а затем выйти на пять поездов из каждой точки отправления. Доставка готовой пищевой продукции непосредственно во внутренний Китай позволит не только сократить время, но и снизить совокупные транспортные расходы российских экспортеров, открыть для них новые рынки внутри Китая. Это серьезное конкурентное преимущество перед европейскими и американскими компаниями, экспортирующими товары морем.

Соглашение, подписанное на форуме во Владивостоке, дает дополнительный импульс развитию бесперебойного экспорта российской агропродукции в Китай. В свою очередь компании"Фрейт Вилладж Калуга Север» и «Славтранс-Сервис» создадут на своих площадках необходимую инфраструктуру, организуют терминальные логистические сервисы, обеспечат размещение таможенных постов и подразделений Россельхознадзора для осуществления фитосанитарного и ветеринарного контроля пищевой продукции.