Село Ворсино, Калужская область, , 12:57 — REGNUM Соглашение о создании нового механизма экспорта российского продовольствия в Китай было подписано на V Восточном экономическом форуме представителями Российского экспортного центра, компаний — «РЖД Логистика», «Фрейт Вилладж Калуга Север» и «Славтранс-ис». Согласно документу, отныне значительно будут сокращены сроки доставки товаров на китайский рынок благодаря ускоренным рефрижераторным контейнерным поездам («Агроэкспрессов»).

На калужской железнодорожной станции Ворсино Admoblkaluga.ru

Как сообщили 5 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, отправление в китайский город Чэнду провинции Сычуань будет вестись из двух крупных терминально-складских комплексов: станции Ворсино в Калужской области и со станции подмосковного Селятино. Нововведение планируется начать с двух поездов в неделю, а затем выйти на пять поездов из каждой точки отправления. Доставка готовой пищевой продукции непосредственно во внутренний Китай позволит не только сократить время, но и снизить совокупные транспортные расходы российских экспортеров, открыть для них новые рынки внутри Китая. Это серьезное конкурентное преимущество перед европейскими и американскими компаниями, экспортирующими товары морем.

Соглашение, подписанное на форуме во Владивостоке, дает дополнительный импульс развитию бесперебойного экспорта российской агропродукции в Китай. В свою очередь компании"Фрейт Вилладж Калуга Север» и «Славтранс-Сервис» создадут на своих площадках необходимую инфраструктуру, организуют терминальные логистические сервисы, обеспечат размещение таможенных постов и подразделений Россельхознадзора для осуществления фитосанитарного и ветеринарного контроля пищевой продукции.