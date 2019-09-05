Сеул, , 12:18 — REGNUM Представители южнокорейского финансового холдинга Woori Financial Group подписали соглашение с представителями Торгово-промышленной палаты Мьянмы (UMFCCI). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Цель данного соглашения — создание системы взаимного сотрудничества и поддержка компаний, планирующих выйти на рынок стран.

Известно, что на подписание данного документа состоялось между главой холдинга Woori Financial Group и по совместительству главой банка Woori Bank Сон Тхэ Сыном и председателем Торгово-промышленной палаты Мьянмы У Зав Мин Вином.

Кроме этого, представитель Торгово-промышленной палаты Мьянмы намерены поддержать расширение и развитие бизнеса Woori Financial Group в стране.

С момента выхода южнокорейской компании на рынок Мьянмы, под управлением Woori Financial Group находится 59 финансовых учреждений (Woori Bank, Woori Finance, Woori Card Tutu Finance).