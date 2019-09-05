Псков, , 12:07 — REGNUM Передвижные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) отправились сегодня, 5 сентября, в три межрайонные больницы Псковской области — Печорскую, Новосокольническую и Себежскую. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, уже завтра, 6 сентября, они приступят к работе.

Автомобили оснащены всем необходимым для медицинских осмотров и первой помощи: техника укомплектована аппаратами УЗИ и ЭКГ, гинекологическим креслом, стабилизаторами уровня глюкозы и холестерина в крови, специальным холодильником для хранения медикаментов и санитарной зоной для проведения гигиенических процедур. Все это позволит в любое время года проводить обследования в отдалённых населённых пунктах региона.

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова отметила, что это уже не первая партия специализированных машин для медицинского обслуживания населения. Всего в этом году Псковская область получит 13 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Псковская область в рамках национального проекта «Здравоохранение» получит дополнительно ещё 40 машин скорой помощи.

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