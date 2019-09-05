Ставрополь, , 12:06 — REGNUM На развитие аэропорта «Минеральные Воды» имени Михаила Лермонтова на Ставрополье будет направлено более 6,6 млрд рублей. Денежные средства будут выделены в течение пяти лет — до 2024 года. Большая их часть — около 5,7 млрд рублей — средства компании, которая входит в ООО «Новопорт Холдинг».

Кроме того, из федерального бюджета на модернизацию и реконструкцию аэропортового комплекса будет выделено 904 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. По данным компании, в предыдущие 10 лет в реконструкию воздушной гавани Кавминвод было вложено 3,351 млрд рублей.

Напомним, 4 сентября в международном аэропорту «Минеральные Воды», который является крупнейшим на Северном Кавказе, состоялось торжественное открытие нового терминала прилета площадью около 9 тыс. кв. м. В ходе церемонии генеральный директор ООО «Новопорт Холдинг» Сергей Рудаков сообщил, что территория аэропорта в ближайшем будущем увеличится до 25 тыс. кв. метров.

По его словам, в планах руководства компании полностью передать новый терминал прилета под международные направления, соединив все аэропортовые комплексы между собой.

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