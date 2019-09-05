Волгоград, , 12:01 — REGNUM Новые лифты установили в трёх домах Волгограда, входящих в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Оборудование заменили в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. На работы потратили порядка 11 млн рублей, сообщили 5 сентября в пресс-службе Регионального фонда капремонта.

Два лифта установили в доме № 8 по ул. Комсомольская, два — в доме № 16 по проспекту им. Ленина, ещё один подъемник в доме № 8 по ул. Советской. Современные быстроходные и бесшумные лифты оснащены электронными датчиками и системой голосового оповещения на каждом этаже. Их гарантийных срок службы составляет 25 лет. При бережном обращении лифты могут прослужить намного больше, говорят специалисты.

До конца 2019 года регоператор планирует заменить 337 единиц лифтового оборудования в многоквартирных домах Волгоградской области. Пока установлено 259 подъёмников.